'Policiais atrapalharam minha viagem', diz sequestrador de ônibus ao ser levado para presídio no Rio Em fuga e com passagens pela polícia, Paulo Sérgio Lima teria achado que um passageiro seria um agente e baleou a vítima

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

'Policiais disfarçados atrapalharam minha viagem' foram as palavras que o sequestrador do ônibus, na rodoviária do Rio, disse ao ser transferido para um presídio. Em fuga e com passagens pela polícia, Paulo Sérgio Lima, de 30 anos, teria achado que um passageiro seria um agente de segurança e baleou a vítima. O homem, de 34 anos, está no hospital, lutando pela vida.