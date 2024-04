Policiais se passam por vítima e prendem 'Golpista do Amor', na zona oeste do Rio Caio Henrique da Silva Comossato é suspeito de causar prejuízos que somam mais de R$ 1,5 milhão

A Polícia Civil do Rio prendeu um homem especialista em aplicar golpes em mulheres. Caio Henrique da Silva Camossato foi surpreendido pelos agentes que se passaram por uma pessoa interessada em marcar um encontro. O “Golpista do amor” atua no crime há dez anos e possui mais de dez registros em São Paulo e na Bahia. Somente no Rio, ele teria feito ao menos seis vítimas e é suspeito de causar prejuízos que somam mais de R$ 1,5 milhão.

O homem chegou a ser preso e condenado, mas teve a pena convertida em serviços comunitários que nunca foram cumpridos. Agora, os policiais procuram outras mulheres que possam ter sido vítimas do criminoso. O caso é investigado pela 34ª DP (Bangu).