Policial penal é baleado durante assalto em Cascadura, na zona norte do Rio

Um policial penal foi baleado durante um assalto em Cascadura, na zona norte do Rio. Diego da Silva Oliveira estava em um carro quando foi abordado e reagiu. Testemunhas afirmaram que o agente saiu do veículo ferido e foi socorrido por um motociclista. Ele foi levado para um hospital particular, também em Cascadura, e passa bem. No local, policiais encontraram o carro da vítima com duas marcas de tiros e manchas de sangue. Os criminosos conseguiram fugir.