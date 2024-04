Alto contraste

A ponte Rio-Niterói completou 50 anos nesta segunda-feira (4). Um marco da engenharia brasileira e um dos símbolos do Rio de Janeiro, a via tem 13 km de distância e faz parte da história do estado e do dia a dia de muitas pessoas. Diariamente, cerca de 150 mil veículos passam pelo local.