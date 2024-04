Porteiro morre ao encostar em poste e levar choque na zona sul do Rio Com a descarga elétrica sofrida, a vítima caiu no chão, bateu a cabeça e não resistiu

Um porteiro morreu ao encostar em um poste e levar um choque em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Com a descarga elétrica sofrida, o homem caiu no chão, bateu a cabeça e não resistiu. Segundo moradores, a ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) demorou 40 minutos para chegar ao local e socorrer a vítima. Em nota, a Rioluz lamentou o falecimento de Leonardo e disse que uma equipe técnica da concessionária Smart Luz esteve no local e constatou ligações clandestinas no circuito de iluminação pública que alimenta o poste. Já o Samu disse que o atendimento ao porteiro foi feito por duas equipes e a primeira chegou de moto em 15 minutos. O caso é investigado na 14ª DP (Leblon).