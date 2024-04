Preços de ovos de Páscoa e caixas de bombom registram aumento, mas procura também deve subir Os produtos tiveram alta de mais de 10%, em comparação com o mesmo período do ano passado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os preços dos ovos de chocolate registraram um aumento de 10,33%, em relação com o mesmo período de 2023, segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Já as caixas de bombom tiveram um reajuste de 11,14%. Mesmo com a alta, a expectativa é que as vendas cresçam 4,5% a mais do que em 2023, o que representa um movimento de quase R$, 3,5 bilhões para a economia.