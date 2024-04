Prefeitura do Rio confirma morte por dengue e investiga outros seis casos Polo de atendimento para pacientes com a doença foi aberto em Bangu, na zona oeste

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Prefeitura do Rio abriu um polo de atendimento para pacientes com dengue em Bangu, na zona oeste. Qualquer paciente com suspeita da doença pode procurar atendimento na unidade, que funciona na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho. Este foi o quinto centro de atendimento inaugurado nesta semana. A primeira morte pela doença em 2024 foi confirmada nesta quarta-feira (7). A Secretaria Municipal de Saúde ainda investiga outros seis casos de mortes suspeitas.