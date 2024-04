Prefeitura do Rio inicia estudo com vacina contra a dengue em Guaratiba, na zona oeste Pelo menos 20 mil moradores, entre 18 e 40 anos, serão selecionados para receberem as duas doses do imunizante

A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou um estudo com vacina contra a dengue em Guaratiba, na zona oeste. A pesquisa é desenvolvida pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde. Pelo menos 20 mil moradores do município, na faixa etária de 18 a 40 ano, vão ser selecionados para receber as duas doses do imunizante. Eles serão acompanhados pela pesquisa durante um período de dois anos para avaliar a eficácia da vacina.