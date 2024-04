'Preocupação', dizem vizinhos de idosa que transformou casa em depósito de lixo

Alto contraste

Vizinhos demonstram preocupação com o caso de uma idosa que transformou a casa dela em um depósito de lixo na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Quem vive na região teme que a situação atraia doenças e insetos. Durante a reportagem, o irmão da dona do local ligou para um centro de reciclagem e disse que o lixo seria retirado no mesmo dia.