RJ: Baleado em sequestro teve coração e pulmão atingidos; campanha pede doação de sangue

Atingido no coração e no pulmão, o passageiro baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio está internado em estado grave. Durante uma cirurgia, Bruno Lima, de 34 anos, precisou receber seis bolsas de sangue. Por conta disso, o Sindipetro-RJ (Sindicato dos Petroleiros do Rio) realiza uma campanha de doação, que pode ser feita no Hemorio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.