RJ: Familiares afirmam que plano de saúde descredenciou menino, de 5 anos, com câncer

Familiares afirmam que um menino, de 5 anos, com câncer foi descredenciado pelo plano de saúde no Rio de Janeiro. A criança já passou por quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia para retirar o tumor. A família entrou na Justiça e conseguiu uma decisão favorável. No entanto, o plano descumpriu a determinação judicial. A produção do Balanço Geral RJ entrou em contato com a empresa Amil, mas não obteve resposta.