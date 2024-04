RJ: Homem furta bicicleta que mãe utilizava para levar filho autista a creche

Alto contraste

Um homem furtou uma bicicleta que uma mãe utilizava para levar o filho autista a creche e para consultas médicas em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A câmera de segurança do mercado onde o crime aconteceu registrou o ocorrido. Na imagem, é possível ver o momento em que o criminoso disfarça e leva o veículo tranquilamente. Durante a gravação da reportagem, uma telespectadora viu a equipe da RECORD, se sensibilizou com o caso e entrou em contato com Rafaela para dar a ela uma bicicleta nova.