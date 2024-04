RJ: Justiça obriga governo federal a indenizar família de vítima de bala perdida durante operação na Maré

Alto contraste

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que o governo federal deve indenizar a família de uma vítima de bala perdida durante uma operação do Exército no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O homem, de 34 anos, morreu após ser atingido por uma arma de fogo há nove anos. A corte deve definir ainda se o entendimento também pode ser seguido em situações em que a origem do disparo não é conhecida.