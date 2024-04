RJ: Polícia prende dois criminosos que fingiam oferecer ajuda a clientes dentro de bancos Câmeras de segurança da instituição flagraram a dupla enganando um idoso no caixa eletrônico

A Polícia Civil prendeu dois criminosos que fingiam oferecer ajuda a clientes dentro de bancos no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança de uma instituição flagraram a dupla enganando um idoso em um dos caixas eletrônicos. As investigações apontaram que ao menos cinco vítimas foram lesadas pelos bandidos no último mês.