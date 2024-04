Seis suspeitos são presos em central telefônica por aplicar golpes de empréstimos no Rio Segundo a polícia, a quadrilha possuía informações fraudulentas do Banco Central e telefonava para as vítimas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Seis pessoas foram presas em flagrante em uma central telefônica, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o grupo aplicava golpes de empréstimos consignados. De acordo com as investigações, os criminosos possuíam acesso a informações do Banco Central para chegar até as vítimas. Por telefone, a quadrilha oferecia uma falsa renegociação de dívidas existentes. Os detidos devem responder por formação de quadrilha. O caso é investigado pela 15ª DP (Gávea), que tenta localizar as vítimas do bando.