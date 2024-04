Sem ar-condicionado em funcionamento, alunos sofrem com calorão em escola no RJ

Alto contraste

Alunos de uma escola em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sofrem com o forte calor no local por conta do problema no funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Mesmo com os equipamentos de refrigeração instalados na unidade há mais de um ano, os pais alegam que as salas de aula não são climatizadas. Além disso, reclamam também da falta de professores e da manutenção do mato nos arredores da unidade. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu disse que, até o final do ano, todas as escolas estarão climatizadas. Também disse que o mato vai ser cortado nesta semana.