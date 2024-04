Serasa lança feirão para renegociar dívidas; descontos chegam a 96%

Alto contraste

O Serasa organizou um feirão para renegociar dívidas na sede dos Correios, no centro do Rio. Ao todo, mais de 700 empresas participam da iniciativa. A ação vai até o dia 28 de março e oferece ofertas variadas, com opções de parcelamento e descontos de até 96% para pagamentos à vista.

Além disso, o consumidor também pode negociar através do site e aplicativo.

O Rio é o estado com o maior número de inadimplentes do país, com mais da metade da população endividada. Cartões e despesas básicas como telefone, água e luz seriam os maiores problemas.