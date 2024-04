Sistema BRT inaugura terminal Magarça, mas primeiro dia útil de funcionamento tem reclamações

Alto contraste

O primeiro dia útil do funcionamento do terminal Magarça, na zona oeste do Rio, teve reclamações dos usuários. Com apenas uma bilheteria em funcionamento, uma longa fila se formou no início da manhã desta segunda-feira (1º). Além disso, a vizinhança cobra a manutenção das calçadas no entorno do terminal.

Apesar dos problemas, a conclusão das obras levou benefícios aos moradores: a rodoviária faz a integração entre ônibus e vans e conta com cinco linhas do BRT, que ligam a Barra da Tijuca ao bairro de Santa Cruz. O local também oferece um bicicletário com 250 vagas.