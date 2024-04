Suspeito morre e outro fica ferido durante perseguição policial na zona oeste do Rio O tiroteio atingiu mais de 10 tiros no para-brisa do carro clonado utilizado pelos criminosos

Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial no Tanque, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além deles, outros quatro traficantes conseguiram escapar. O tiroteio atingiu mais de 10 tiros no para-brisa do carro clonado utilizado pelos criminosos. Além disso, uma parte da frente e da lateral do veículo ficaram destruídas por conta do confronto. Agentes apreenderam com os bandidos dois fuzis, duas granadas e vários acessórios táticos-militares.