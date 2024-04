Terreno da prefeitura vira foco de dengue em Nova Iguaçu (RJ)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um terreno da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, virou um foco de dengue. Há mais de 15 anos, a promessa era de que o espaço, no bairro Jardim Nova Era, se tornaria uma creche municipal. No entanto, o local se tornou um lixão a céu aberto e um ferro velho. No terreno, é possível encontrar lixo, pneus, carcaça de carro, mato alto e insetos. Além disso, uma moradora relata que o espaço abandonado contribui com o aumento de roubos na região. A Secretaria de Infraestrutura de Nova Iguaçu disse que está desenvolvendo o projeto para a construção da creche no local e, quando terminar, vai abrir um processo licitatório. Já a Empresa Municipal de Limpeza disse que vai enviar uma equipe para vistoriar e limpar o terreno.