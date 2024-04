Traficante internacional de drogas é preso no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um traficante internacional de drogas foi preso no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Dotche Koda, de 36 anos, tinha cinco endereços na cidade e estava escondido em um condomínio. Após informações anônimas recebidas pelo Disque Denúncia, agentes do setor de busca e recaptura da Polícia Penal realizou a ação. O mandado de prisão é por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e partiu da Justiça Federal de Guarulhos, em São Paulo. As investigações descobriram uma empresa de turismo que era utilizada como fachada para os traficantes. O homem mantinha um perfil social como ex-estudante da UERJ e com uma carreira estável no ramo da contabilidade e fiscal, além de atuar como consultor. No esquema criminoso, foram identificados mais dois comparsas que receberam pena de prisão. A polícia suspeita que as drogas entravam no Brasil por portos, aeroportos e rotas clandestinas. Dotche, que era procurado desde o ano passado, irá para uma cela de um presídio federal.