Traficantes de facções rivais trocam tiros durante invasão à comunidade na zona norte do Rio Celulares gravaram o momento em que criminosos entram em conflito no Complexo da Pedreira

Traficantes de facções rivais trocaram tiros durante a invasão a uma comunidade de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Celulares gravaram o momento em que criminosos entram em conflito no Complexo da Pedreira. Dois ônibus ficaram no meio do fogo cruzado e acabaram incendiados. O motorista e os passageiros foram expulsos por bandidos fortemente armados. A tática era evitar a chegada da Polícia Militar. Agentes dos Serviços de Inteligência tentam identificar os criminosos envolvidos no confronto.