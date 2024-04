Turistas argentinos ficam à deriva por falta de combustível em lancha no RJ A embarcação tinha saído de Búzios com destino a Arraial do Cabo, na região dos lagos; guarda-vidas fizeram resgate

Balanço Geral RJ| 06/02/2024 - 17h34 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share