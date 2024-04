'Acreditava em tudo que ele dizia', desabafa mulher envenenada pelo companheiro

Em Santo André, no ABC Paulista, um homem foi flagrado maltratando uma cachorra. O Balanço Geral descobriu a identidade do suspeito e mostrou que Pandora, a vira-lata, não foi o primeiro animal que sofreu em suas mãos. Mesmo assim, Emerson Eduardo Santos não foi detido pelas violências. Em conversa com o programa, um profissional de Justiça explicou o motivo; entenda o caso