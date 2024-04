Câmera do Balanço : Criminosos colocam cogumelos alucinógenos em chocolate Duas pessoas que fazia as vendas desses doces pela internet foram presas

O Balanço Geral entrou na mansão do chocolate alucinógeno. Criminosos estão colocando um ingrediente perigoso no meio do doce: cogumelos mágicos, que provocam alucinação. Eles realizam as vendas pela internet. Duas pessoas foram presas.