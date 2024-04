Caso Matheus: colega de trabalho que teria sido liberado de suposto cativeiro continua incomunicável

Alto contraste

A+

A-

Família do jovem desaparecido vai até Santa Catarina para investigar o caso Família do jovem desaparecido vai até Santa Catarina para investigar o caso (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso de desaparecimento de Matheus de Lima Costa, de 21 anos, que sumiu após um suposto sequestro em Joinville, Santa Catarina. O jovem é de São Paulo e foi fazer um trabalho com a empresa no sul do país.

Ele foi levado da casa onde estava hospedado quando preparava o jantar. O colega dele, Renan Portella, também foi rendido pelos criminosos, mas conseguiu escapar e voltou para a capital paulista.

Relembre o caso:

Na última sexta-feira (2), a família recebeu uma ligação que dizia que Matheus foi visto caminhando pelas ruas de Santa Catarina. O pai, padrasto e tio dele foram até Joinville checar a informação, mas não era o rapaz.

Continua após a publicidade

Delegacias, hospitais e até o Instituto Médico Legal da cidade foram incluídos no roteiro de busca, no entanto, nenhuma pista foi encontrada. Segundo os familiares, o local onde aconteceu o suposto sequestro é muito perigoso e as pessoas ficavam apreensivas quando perguntavam sobre o assunto.

A família desconfia do comportamento do colega de trabalho. Ele foi liberado do suposto cativeiro e não comunicou as autoridades. "Ele se deslocou para São Paulo e foi para a casa dele. Ele nem sequer esperou a polícia na empresa. Isso está muito estranho", disse Jairo Rodrigues, pai de Matheus.

Continua após a publicidade

A equipe de reportagem do Balanço Geral acompanhou família na semana passada até a casa de Renan, mas não encontraram o jovem e ele segue incomunicável. Também tentaram contato por telefone, mas os dois números estavam indisponíveis.

Divididos entre a ansiedade e a busca arriscada em uma cidade desconhecida, os parentes do jovem tentam se manter confiantes e afirmaram que não vão voltar a São Paulo enquanto não descobrirem o que aconteceu com ele.

Continua após a publicidade

O inquérito que investiga o desaparecimento de Matheus deve ser encaminhado para outra delegacia e a possibilidade de intimar novas testemunhas, inclusive Renan, não foi descartada.

Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.