Delegado compara crime em Santa Catarina com caso Richthofen: "Uma crueldade ainda maior" Jovem que matou o pai tinha planos para produzir entorpecentes em chácara; entenda

Matheus, de 18 anos, é o principal suspeito por arquitetar a morte dos pais Matheus, de 18 anos, é o principal suspeito por arquitetar a morte dos pais (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral apurou mais detalhes sobre Matheus, de 18 anos, suspeito de planejar a morte dos próprios pais, em Santa Catarina.

Segundo as investigações, o rapaz ainda teria contratado um amigo para o ajudar a executar seus familiares. Márcio Elizeu Melo, de 45 anos, pai do possível autor do crime, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a sua esposa, de 39, foi levada ao hospital em estado grave.

Em imagens da câmera de segurança da casa das vítimas, o jovem foi flagrado com o rosto coberto e com uma faca na mão. Familiares identificaram o homem pela forma de andar.

Felipe Martins, delegado responsável pelo caso, contou que o objetivo de Matheus era matar o pai, e seu amigo, a mãe. "O pai ouviu um barulho e saiu do quarto. O amigo golpeia o homem e a mãe do jovem vai para cima dele, ainda sem saber que é o próprio filho", disse. Segundo a polícia, o jovem ainda golpeou a mãe na região do tórax entre seis a sete vezes.

O delegado chegou a comparar o assassinato com o caso de Suzane von Richthofen. "Esse caso (em Santa Catarina), ganha um contorno de uma crueldade ainda maior", relatou Felipe.

Durante as investigações, a polícia identificou os autores do crime como usuários de drogas e possíveis traficantes de entorpecentes. Além disso, em depoimento, os amigos tinham o objetivo de comprar uma chácara juntos para produção de maconha.

Assista ao vídeo:

