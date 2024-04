Dentro da Notícia: Elefante levanta caminhão com turistas em safári na África do Sul Reinaldo Gottino e Renato Lombardi analisaram as imagens

Um grupo de turistas passou por momentos de terror em um safári na África do Sul. Um elefante furioso partiu para cima do caminhão em que estavam os turistas e, com a tromba, o animal chegou a levantar o veículo. O motorista tentou se afastar e, de acordo com quem estava no caminhão, tudo começou quando o guia parou o veículo para que o grupo pudesse ir ao banheiro.