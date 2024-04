Dentro da Notícia: Panela de pressão explode em pizzaria em Minas Gerais

Alto contraste

Câmeras de segurança de uma pizzaria na cidade de Buritis, na região noroeste de Minas Gerais, flagraram o momento em que uma panela de pressão explodiu e, na sequência, uma fritadeira elétrica pegou fogo na noite da última quinta-feira (14). Uma funcionária, que estava de chinelos no momento do incidente, teve um corte no pé e foi socorrida por uma ambulância do SAMU. Apesar do susto, nenhum dos funcionários teve ferimentos graves, tendo apenas problemas respiratórios pela inalação da fumaça.