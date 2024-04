Desafio dos Balões: Michael Keller e Bruno Piccinato disputam o novo recorde mundial

Alto contraste

No clima do Paulistão, o Desafio dos Balões volta para mais uma edição histórica nesta segunda (11). A brincadeira do Balanço Geral, que consiste em estourar 200 balões no menor tempo possível, conquistou o público e já coleciona participantes que tentaram bater o recorde mundial.

Michael Keller e Bruno Piccinato foram convocados para o temido corredor para tentar bater a marca de 9,97 segundos de Amaral. A disputa da última edição foi tão acirrada que precisou até mesmo do VAR para determinar o campeão.

O novo detentor da marca histórica ultrapassou Ana Hickmann, que estourou todos os balões em 12 segundos. A apresentadora da RECORD foi a dona do recorde mundial até a última edição, onde teve o tempo batido não apenas pelo ex-jogador do Palmeiras, como pelo seu oponente, Viola, representante do Corinthians, que completou o desafio em pouco mais de 10 segundos.

Agora, os jornalistas esportivos vão precisar usar seus conhecimentos sobre estratégia de jogo para vencer a competição. Será que, mais uma vez, a marca mundial vai ser atingida na emissora?

Confira nesta segunda (11), a partir das 11h50, na tela da RECORD.

Relembre famosos que já passaram pelo desafio:

share O Desafio dos Balões (brincadeira que virou febre na internet há alguns anos e consiste em estourar a maior quantidade de balões no menor tempo possível) já é tradição na RECORD e por enquanto tem uma campeã imbatível: Ana Hickmann. Em 2019, a apresentadora do Hoje em Dia, estourou 200 balões em 12 segundos, e superou o norte-americano Davi Rush, entrando para o Livro dos Recordes. Recentemente, o vídeo da conquista da loira viralizou nas redes e, desde então, o Balanço Geral entrou na brincadeira com o elenco da emissora. Muitos tentaram atingir tal marca, mas ninguém nunca conseguiu. Relembre todos os famosos que tentaram desbancar Ana, mas falharam!