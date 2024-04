Balanço Geral |Do R7

'Desejo que apodreça na cadeia', diz avó de criança atropelada por homem embriagado Condutor do veículo não era habilitado e pegou carro emprestado para dirigir

Homem embriagado atropela criança de 4 anos e família se revolta

O Balanço Geral apurou mais detalhes sobre o caso do garoto Ayron Felipe de Oliveira Barbosa, de 4 anos, que morreu após ser atropelado por um carro conduzido por um homem embriagado.

Durante a festa de família na casa dos avós, o menino brincava com outras crianças quando foi surpreendido pelo motorista.

Parentes o levaram para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos graves do acidente. Segundo familiares, o motorista do veículo não teria visto o Ayron e o arrastou por cerca de cinco metros, o que ocasionou a morte.

"Ele pegou o carro emprestado do amigo, não tinha carteira de motorista e estava embriagado", revelou o avô de Ayron, Marcos Vinicius.

O carro foi apreendido e no automóvel foram encontradas latas de cerveja, que teriam sido consumidas pelo condutor do carro.

Logo após o acidente, o autor do acidente fez o teste do bafômetro, que apresentou 0,88 mg de álcool por litro de sangue — a identificação da substância é constatada a partir de 0,05mg. Porém, o delegado que recebeu o caso, apesar de ter o resultado de embriaguez do motorista, considerou o acidente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

No entanto, o delegado chefe Maurício de Oliveira, responsável pela 22ª subdivisão policial de Arapongas (PR), acredita que em homicídio doloso, e quer a prisão preventiva do homem.

A família de Ayron pede justiça pela morte do garoto. "Eu desejo que ele apodreça na cadeia. Meu neto não é obrigado a pagar por uma pessoa que sai no trânsito bêbado e com a intenção de matar", desabafa Rosimeire Ferreira, avó da criança.

