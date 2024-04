"Eu acabei com a minha vida", diz assassino de humorista

Alto contraste

Thiago Rodrigues Brito, de 36 anos, foi assassinado dentro da própria farmácia, após fazer uma piada com a vida particular de um morador da cidade de Ipatinga (MG), em uma rede social. O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre a morte do empresário, que despontava como humorista.

Na publicação, o humorista escreveu: "Que história é essa que a 'muier' do dono de uma lanchonete no Vale do Aço pegou ele na cama com outro amiguinho? 'Cês' tão sabendo?", escreveu o homem.

A pessoa envolvida no caso descrito pelo empresário, Rainier de Almeida Dias, de 42 anos, apareceu no estabelecimento dele e começou a discutir com Thiago. Nesse momento, o criminoso disparou 12 vezes contra o rapaz e fugiu do local.

Seis meses após o crime, a polícia encontrou o atirador, que era identificado como foragido da Justiça.

Pedro Veiga, policial militar, revelou a versão do criminoso. "Ele disse que a vítima teria o difamado em uma rede social, e que foi até o local tirar satisfação com a vítima", relatou.

O policial ainda contou que o atirador disse no momento em que foi preso: "Eu acabei com a minha vida", contou.

