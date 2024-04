Exclusivo: Barbeiro encontra joia da Libertadores e sonha em conhecer goleiro do Corinthians O anel foi encontrado no lixo

Um barbeiro achou um anel do jogador Cássio, goleiro do Corinthians, e pediu ajuda do Balanço Geral para devolver. Há seis anos, Robson caminhava no intervalo entre os atendimentos, quando viu uma caixa perto do lixo. Quando ele abriu a caixa, se deparou com uma joia de valor inestimável. Mas, será que o anel é verdadeiro? O Balanço Geral foi até um joalheiro que vai dizer: ela é ou não a mesma que foi entregue ao Cássio.