Exclusivo: família volta pela primeira vez na casa onde adolescente foi morto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O jovem Kayke, de 15 anos, foi morto a tiros por criminosos durante uma tentativa de assalto em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Três homens invadiram a casa da família. João Vitor, Matheus e um terceiro suspeito entraram na casa. Paulo, o quarto integrante do grupo e que já foi morador do condomínio, dava cobertura do lado de fora. Depois da morte do adolescente, a família não aguentou voltar para a casa onde tudo aconteceu e foi morar de aluguel em outro endereço. Agora, pela primeira vez depois da morte do adolescente, o pai da vítima voltou ao local onde tudo aconteceu.