Exclusivo: homem invade área restrita do Aeroporto de Congonhas e voos são interrompidos O Balanço Geral teve acesso à conversa do piloto com a torre de controle

Um homem invadiu a cabeceira 17R, próxima à avenida Washington Luís, área restrita do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso causou a interrupção dos pousos e decolagens. Quem viu a presença dele foi o piloto de um avião que estava taxiando na pista. O Balanço Geral teve acesso à conversa do piloto com a torre de controle. A equipe de segurança do aeroporto foi avisada para pegar o homem.