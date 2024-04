Família contesta prisão de jovem reconhecido por foto em rede social Identificação se deu somente pelos olhos, já que o ladrão usava touca no momento do crime

Jhonata Bezerra Peixoto Paulo, de 22 anos, está preso há mais de dois meses após ser apontado como suspeito de participação de um roubo seguido de sequestro relâmpago em Jundiaí, região metropolitana de São Paulo. As vítimas o reconheceram através de uma foto de rede social e pelos olhos, já que o ladrão estava com uma touca que escondia todo o rosto. A família do rapaz contesta a prisão e alega que ele estava trabalhando no momento do crime.