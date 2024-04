Homem invade casa da ex e a agride com chutes e socos em Cotia (SP) A Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia faz diligências para encontrar o autor do crime

Um homem foi entregar o carro para a ex-esposa, invadiu a residência na qual ela está e a agrediu brutalmente. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (27), em Cotia, na Grande São Paulo. Adriana Galdino, de 34 anos, era casada com Alexandre Aparecido Cleis, de 39 anos, com quem tem uma filha de 6 anos. O relacionamento durou cerca de sete anos e, há quatro meses, Adriana pediu o divórcio. Uma câmera de segurança da casa registrou as agressões e, na última quinta-feira (28), ela registrou o boletim de ocorrência e fez os exames no IML. A Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia faz diligências para encontrar o autor do crime.