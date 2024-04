Mistério: casal desaparece sem deixar rastros após almoço em família

Alto contraste

Um mistério assombra uma cidade de 130 mil habitantes. Rubem e Marlene Réguer desapareceram misteriosamente. As últimas pessoas que viram os dois foram a Cláudia, filha de Rubem, e o Andrew, neto do idoso. Eles foram almoçar na casa da família e na hora de sair com o carro, a mulher colocou um colchão para tampar a visão de quem passava na rua. Eles foram presos pela morte dos dois, mas até hoje os corpos não foram encontrados. O Balanço Geral descobriu novos elementos dessa história. Veja!