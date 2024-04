Motorista que provocou acidente na Anhanguera pede perdão a motociclista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Motorista responsável por provocar um acidente que derrubou o motociclista Vinicius Ferreira na rodovia Anhanguera, em São Paulo, Cleverton Lima diz que teve uma discussão com a mulher antes do ocorrido e, em entrevista ao Balanço Geral, desculpou-se com o outro envolvido na colisão. Exames detectaram álcool no sangue de Cleverton, mas orientado por sua advogada, ele não quis falar sobre o assunto.