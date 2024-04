Passageiro com deficiência física é impedido de embarcar em ônibus com scooter elétrica Carlos Alberto diz que sempre pegou ônibus com ela, inclusive com esse mesmo motorista que agora o barrou

Um passageiro com deficiência física foi impedido de embarcar no ônibus com uma scooter elétrica, na Grande São Paulo. Carlos Alberto é deficiente desde criança, ele teve paralisia infantil e há seis anos, usa a scooter para se locomover. Carlos conta que sempre pegou ônibus com ela, inclusive com esse mesmo motorista que agora o barrou. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante que o direito ao transporte e a mobilidade seja assegurado em igualdade de oportunidades.