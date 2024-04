Polícia identifica motorista que atropelou jovem e fugiu sem prestar socorro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma imagem divulgada com exclusividade no Balanço Geral levou a polícia a identificar as quatro pessoas envolvidas no atropelamento que matou Everton Bruno, de 27 anos. O jovem voltava para casa do trabalho quando foi atingido, na calçada, por um carro em alta velocidade. Os quatro ocupantes saíram do carro e tiveram a preocupação de tirar latas e garrafas de bebidas de lá de dentro, mas não prestaram socorro ao Everton e fugiram. Agora, o motorista foi indiciado foi por homicídio doloso, quando há intenção de matar.