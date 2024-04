Filho leva bebê para conhecer os avós e encontra os pais mortos na garagem

Balanço Geral |Do R7

Casal estava junto há mais de cinco décadas e não tinham históricos de conflitos Casal estava junto há mais de cinco décadas e não tinham históricos de conflitos (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de um rapaz que foi levar o filho que acabou de nascer para conhecer os avós que moram em Campinas, no interior de São Paulo, e encontrou o casal morto.

Irene Desfetani, de 75 anos, e o marido, Riciéri Desfetani, de 85, estavam ansiosos para conhecer o netinho. O casal pacato era muito respeitado na rua onde viviam há muitos anos e o caso é cercado de mistério.

Os corpos das vítimas foram encontrados na garagem da casa com sinais de enforcamento. "Eu não acreditei. Eles eram um casal super unido, muito tranquilos", disse a agente educacional Beatriz Brito, vizinha das vítimas.

A primeira investigação apontou para um possível feminicídio seguido de suicídio. No entanto, o caso se tornou ainda mais enigmático porque o casal vivia muito bem, sem histórico de brigas e estavam juntos há mais de cinco décadas.

Segundo a filha, dona Irene era muito nervosa, sofria com depressão e tomava remédios. Ela era muito dependente do marido e, de acordo com familiares, ele estava muito cansado dessa situação.

A perícia foi até o local e apreendeu duas cordas, além de uma carta, que teria sido escrita por Riciéri, mas não divulgaram as informações contidas nela.

Assista ao vídeo completo:

