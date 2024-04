Golpe da maquininha: mulher paga R$ 600 por bandeja de ovos 

Alto contraste

A+

A-

A cliente nem suspeitava do perigo que corria durante a compra A cliente nem suspeitava do perigo que corria durante a compra (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral alerta para um golpe antigo, mas que se repete com criminosos disfarçados de formas diferentes. Muito recorrente, mas, às vezes, imperceptível, o "golpe da maquininha" faz vítimas por todo o Brasil e pode estar no dia a dia mais do que se imagina.

No Itaim Bibi, uma oferta tentadora de trinta ovos por apenas R$ 17 fez uma moradora local perder mais de R$ 600 apenas ao passar o seu cartão na máquina do cobrador. Como esse veículo comercial passa todos os dias na região, a vítima preferiu não dar entrevistas, mas, registrou um Boletim de Ocorrência e aguarda um desfecho da investigação.

Na produção da reportagem, a equipe da RECORD conversou com outras pessoas que também sofreram golpes financeiros. Como o frentista Ednaldo Silva, que precisa utilizar carros de aplicativos para se locomover no dia a dia devido a um problema de saúde. Uma vez, porém, ele chegou a pagar dez vezes o valor de uma corrida por não se atentar na hora de passar o cartão.

Já o piloto Sérgio Almeida, também passou por uma situação parecida, mas com um prejuízo muito maior. Uma corrida de táxi que deveria custar R$ 70 saiu por R$ 4.970. O homem revelou que notou um detalhe importante que facilita a ação dos criminosos. "A máquina de cartões estava com o monitor danificado". Assim, o cliente não consegue ver o preço cobrado.

Continua após a publicidade

A equipe do programa conversou com o advogado Luiz Augusto, que explicou a importância de as vítimas agirem rápido após perceberem que caíram em um golpe. Segundo o profissional, entrar em contato com o banco de imediato é a melhor opção. "Diante de uma ação eficiente e rápida, é possível recuperar esses valores", afirmou.

A Secretaria de Segurança Pública irá investigar todos os casos citados na reportagem e trabalha para identificar e localizar os suspeitos de praticarem esses golpes.

Continua após a publicidade

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado no Balanço Geral para mais casos como esse. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Roupas escuras, suor e perfumes: saiba o que realmente atrai ou afasta o mosquito da dengue

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Com o aumento de casos em todo o país, a situação da dengue volta a preocupar os brasileiros. Atualmente, as informações verdadeiras sobre o que realmente atrai ou afasta o Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, acabam se perdendo em meio a mitos duvidosos que intrigam a população. Por isso, o Fala Brasil conversou com um especialista que revelou tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Confira!