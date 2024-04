Professor de educação básica desaparece em SP

Alto contraste

O professor de educação básica Fernando saiu de casa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, dizendo que ia trabalhar, mas desapareceu. A esposa se desesperou e avisou o sogro. Dias depois, o pai do professor descobriu que o filho estava na casa de uma amiga no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Mas ninguém da família conhece essa amiga, que avisou que Fernando não está mais lá. 21 dias já se passaram e, até agora, não se sabe o paradeiro do professor. A família falou com exclusividade com o Balanço Geral.