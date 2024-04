Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (27)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (27): Suposta filha de Pelé faz exames de DNA para saber se é herdeira do rei do futebol. MC Ryan se comove e dá dinheiro a entregador que teve bicicleta roubada. Samara Felippo revela que ex pediu redução da pensão que não paga há dois meses. Tony Ramos volta ao teatro 20 anos depois. Novo filtro permite que telespectador sinta como é estar no estúdio do Balanço Geral.