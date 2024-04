Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (7) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (7): Julgamento de Daniel Alves chega ao terceiro dia e pode ser prorrogado. Fabíola Reipert entrevista “neto secreto” da apresentadora Marília Gabriela. Bruna Linzmeyer tem celular roubado durante assalto no Rio. Ivete Sangalo choca fãs com valor de ingresso para turnê de 30 anos de carreira. Ator Henri Pagnoncelli anuncia aposentadoria da carreira de médico.