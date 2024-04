Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (15)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (15): Lexa tem cachê suspenso por causa de apresentação que durou menos de 40 minutos. MC Daniel localiza carro após oferecer recompensa. Deolane aparece com cordão de chefe do tráfico durante festa em comunidade. Marcelo Adnet traiu a ex-esposa durante viagem para superar crise na relação. Filho de Chorão vai à Justiça contra ex-integrantes da banda Charlie Brown JR. Ator Douglas Sampaio cobra indenização da ex-namorada que o acusou de agressão. MC Ryan reforça segurança após sofrer tentativa de assalto em condomínio. Neymar compra carrão de R$ 3 milhões e chama veículo de novo filho. Fabio Assunção engata namoro com atriz quatro meses após separação polêmica.