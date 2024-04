Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (22) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (22): Daniel Alves pode ser expulso da Espanha e cumprir pena por agressão sexual no Brasil. Filho de Gal Costa acha testamento; documento não aponta herança para Wilma Petrillo. Gisele Bündchen estaria namorando professor de jiu-jítsu enquanto ainda era casada com Tom Brady. Jojo Todynho se compara ao cantor Belo após mudar o visual. MC Gui surge 20 kg mais magro e assusta fãs. MC Daniel é barrado na primeira classe de avião internacional.