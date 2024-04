Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (25)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (25): Bomba: Amado Batista troca mensagens íntimas com fã pela internet. Sérgio Hondjakoff pede emprego nas redes sociais. Priscila Fantin relembra período em que foi garçonete na França. Priscila Fantin relembra período em que foi garçonete na França. Exclusivo: veja como está Zezé Di Camargo após o transplante capilar. Leonardo posta foto inusitada em viagem com a família para a África. Morre José Nello Marques, aos 69 anos, em São Paulo.