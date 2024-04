Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (8) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (8): Mãe do “neto secreto” de Marília Gabriela recebe críticas após divulgação da história. Sertanejo Sorocaba surpreende esposa ao comprar 30 pôneis. Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. Jenny alfineta Gretchen após declaração em foto de Bia Miranda.